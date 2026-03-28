Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά της με επίσημη ανακοίνωση. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έδινε μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, στη σκηνή του Ηρώδειου, κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Τότε, ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Εγώ κι εσύ», κατέρρευσε μπροστά στο κοινό, προκαλώντας σοκ. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο και, μετά το εξιτήριό της, παρέμεινε στο σπίτι της υπό τη φροντίδα της οικογένειάς της, χωρίς ουσιαστική επαφή με το περιβάλλον της για σχεδόν ενάμιση χρόνο.

