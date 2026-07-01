Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για το sold out στα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν, μέσα από μία συμβολική ανακοίνωση μέσα από τον λογαριασμό της στα social media.

Τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης έγιναν… καπνός σε χρόνο ρεκόρ, δείγμα του κλίματος που επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Άρη, εν αναμονή της σεζόν 2026-27, που είναι ιστορική για την κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να προσφέρει την οικονομική ασφάλεια και τον Βασίλη Σπανούλη την απαραίτητη σιγουριά, στοιχεία που έλειπαν τα τελευταία χρόνια από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

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