Νικηφόρο ήταν το πέρασμα του Άρη από την Πάτρα, επικρατώντας το Σάββατο με 103-97 του Προμηθέα για την 16η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η ομάδα του Μίλιτσιτς με αυτό το ροζ φύλλο αύξησε σε 21 τους βαθμούς της, βελτιώνοντας σε 7-7 το ρεκόρ της, ενώ από τη μεριά τους οι γηπεδούχοι που υπέστησαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους υποχώρησαν στο 6-9.

Πρώτος σκόρερ του Άρη αναδείχτηκε ο Αμίν Νουά με 21 πόντους, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και κέρδισε 5 φάουλ. Διψήφιοι για τους νικητές ήταν και οι Άντζουσιτς (19π.), Τζόουνς (18π., 9ασ. και 6 κερδισμένα φάουλ) και Μήτρου-Λονγκ (16π.). Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μάζεψε 11 ριμπάουντ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης!

Από τον Προμηθέα, ο Ρομπ Γκρεϊ σημείωσε 23 πόντους, μοίρασε 5 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, ο Κλοντέλ Χάρις είχε συγκομιδή 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ενώ 19 πόντους πέτυχε ο Τζόρνταν Τάκερ, με 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Έστω κι αν εκτέλεσαν 46 βολές (35/46), οι παίκτες του Κούρα Σεγκούρα δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, κι ενώ ο Άρης είχε 24/27 βολές.

Παρά τις 27 βολές που εκτέλεσε στο α΄ μέρος, ο Προμηθέας, με 14 εύστοχα δίποντα ο Άρης κατάφερνε να διατηρεί την πρωτοπορεία (54-62) στο ημίχρονο.

Οι Αχαιοί πάντως, μείωσαν στον πόντο, 87-88, περίπου 4 λεπτά πριν τη λήξη, χάρη σε τρίποντα από Τάκερ και Γκρέι, αλλά το τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ είχε ως αποτέλεσμα το 87-94 υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, 3:31΄΄ πριν την ολοκλήρωση του ματς.

Εντούτοις, ο Νουά, με διαδοχικές προσωπικές ενέργειες, είπε «όχι» στον Γκρέι, ο οποίος πάλευε μόνος για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του, για το τελικό 97-103.

Τα δεκάλεπτα: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάρις 19 (3), Κόουλμαν 11, Πλώτας 8 (1), Καραγιαννίδης, Γκρέι 23 (2), Τάκερ 19 (3), Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Μπέλο 10, Σταυρακόπουλος

ΑΡΗΣ (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 16 (2), Τζόουνς 18 (1), Νουά 21 (1), Χάρελ 9, Αντετοκούνμπο 4, Τσαϊρέλης 4, Φόρεστερ 5, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 2, Άντζουσιτς 19 (4), Κουλμπόκα 3 (1)