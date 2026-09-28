Ο Άρης κάνει πρεμιέρα στη νέα σεζόν, καθώς την Τρίτη (28/9. 21:00, Novasports 4), θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λε Μαν στην πρεμιέρα του EuroCup.

Οι «κίτρινοι» έκαναν την τελευταία τους προπόνηση στο «Nick Galis Hall» και αναχώρησαν με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης για τη Γαλλία.

Για το ματς ο Βασίλης Σπανούλης δεν υπολογίζει στους τραυματίες, Γιώργο Τανούλη, Στέλιο Πουλιανίτη και τον Στέφαν Γιόβιτς, οι οποίοι έμειναν στη βάση της ομάδας για να συνεχίσουν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ει Τζέι Λίντελ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς, Άνταμ Μοκόκα, Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου.