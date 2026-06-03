Λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για οριστική συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των κιτρινόμαυρων, ο ατζέντης του «Kill Bill», προανήγγειλε ουσιαστικά τη συμφωνία μέσα από ανάρτηση στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο paixebala.gr σας είχαμε ενημερώσει εδώ και μήνες για την ομάδα που επρόκειτο να αναλάβει ο Βασίλης Σπανούλης μετά από την απόφασή του να παραιτηθεί από την ηγεσία της Μονακό, με τον 43χρονο προπονητή και την ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρίσκονται ένα βήμα πριν από τις ανακοινώσεις.

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