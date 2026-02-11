Ο Άρης έμεινε εκτός συνέχειας του EuroCup, μετά την ήττα με 111-92 από την Κλουζ στη Ρουμανία.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, μετά την ολοκλήρωση του ματς τοποθετήθηκε με ανάρτησή του και στάθηκε στο μαχητικό πνεύμα των «κίτρινων» και την αγωνιστική εξέλιξη του Άρη.

«Παλέψαμε μέχρι το τέλος. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε, αυτήν τη φορά, αλλά είμαι περήφανος για το μαχητικό πνεύμα και την εξέλιξή μας. Αυτά αποτελούν καύσιμο για αυτό που έρχεται από την ομάδα. Θα επανέλθουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί για τη νέα σεζόν», έγραψε.