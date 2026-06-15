Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, παραβρέθηκε στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, κάνοντας ένα σχόλιο για τις κινήσεις και της συνομιλίες που έφεραν την οριστική συμφωνία, ενώ έκλεισε την τοποθέτησή του με μήνυμα για τη νέα σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Στο σχόλιό του, ο Ρίτσαρντ Σιάο, χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα θετική, καθώς η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει σημαντικές δυσκολίες και εμπόδια, παραμένοντας ενωμένη, με αποκορύφωμα την επιτυχή πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη. Όπως αποκάλυψε, μετά τις πρώτες συζητήσεις που είχε με τον General Manager, Νίκο Ζήση, οι πιθανότητες να έρθει ο έμπειρος τεχνικός στον σύλλογο ήταν ελάχιστες και ξεκινούσαν από μόλις 5%, ωστόσο το ποσοστό αυτό ανέβαινε σταδιακά μέχρι την οριστική συμφωνία.

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