Η είδηση ότι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο θα βρεθούν το Σάββατο (25/4, 18:15), στο Αλεξάνδρειο, για την αναμέτρηση του Άρη με τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, κινητοποίησε στο μέγιστο βαθμό τους φιλάθλους των «κιτρινόμαυρων»…

Οι φίλοι των «κίτρινων» εξάντλησαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για το ματς.

Μάλιστα, το sold out έγινε μέσα σε λίγες ώρες, με τους ιθύνοντες της ΚΑΕ Άρης να διευκρινίζουν πως «Κάποια διαθέσιμα εισιτήρια υπάρχουν μόνο μέσω των συνδέσμων».