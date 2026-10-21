Στην αμυντική συνέπεια και την ομαδική προσπάθεια στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την επιβλητική εκτός έδρας νίκη του Άρη με 110-79 επί της Ροστόκ, για την τέταρτη αγωνιστική του Eurocup.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» συνεχάρη τους παίκτες του για τη συνολική τους προσπάθεια, ξεχωρίζοντας την αμυντική συνέπεια και τη σχέση ασίστ-λαθών. Παράλληλα, αποθέωσε τους φιλάθλους που βρέθηκαν στη Γερμανία και αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.

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