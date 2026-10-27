Ο Άρης υποδέχεται την Τετάρτη την Τσεντεβίτα Ολίμπια (19:30) για την 5η αγωνιστική του EuroCup με στόχο να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική αγωνιστική του πορεία.

Οι έξι διαδοχικές νίκες έχουν δημιουργήσει θετικό κλίμα στις τάσεις των «κιτρίνων» και οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και στην ευρωπαίκή διοργάνωση, ωστόσο ο Βασίλης Σπανούλης δεν θέλει η ομάδα του να παρασυρθεί από τα αποτελέσματα και να χάσει τον προσανατολισμό της.

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