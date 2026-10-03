Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα του Άρη με 74-68 από την Καρδίτσα, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το παιχνίδι των δύο ομάδων για την 1η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο 44χρονος προπονητής ξεκίνησε την τοποθέτησή του, μοιράζοντας συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για τη νίκη της, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούσε να αναγνωρίσει την εικόνα της ομάδας του μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δέχτηκε «μπασκετικό ξύλο» από τους αντιπάλους και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μάθημα εν όψει της συνέχειας.

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