Ο Βασίλης Σπανούλης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι υπήρχε άγχος στον Άρη λόγω της πρεμιέρας και στάθηκε στη βελτίωση της εικόνας της ομάδας του μετά το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ έκανε ποδαρικό με το δεξί στη σεζόν. Νίκησε με 87-74 τη Λε Μαν στην «Antares Arena» της Γαλλίας, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στο EuroCup.

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