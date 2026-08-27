Ο Άρης εξετάζει την περίπτωση του Αντόνιο Βράνκοβιτς, με τον γιο του άλλοτε σπουδαίου σέντερ Στόγιαν Βράνκοβιτς να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να πάρει μέρος στις προπονήσεις των «κιτρινόμαυρων».

Ο 29χρονος Κροάτης σέντερ γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1996 στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,13 μ. και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πριν περάσει στην επαγγελματική δράση, φοίτησε στο Duke, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019 υπό τις οδηγίες του θρυλικού Μάικ Σιζέφσκι.

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