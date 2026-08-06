Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι θα συνδράμει στην προσπάθεια στήριξης των πληγέντων από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, προχωρώντας σε δωρεά για την ενίσχυση των δράσεων αρωγής.

Παράλληλα με τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την ενίσχυση του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν, οι «κιτρινόμαυροι» στρέφουν το βλέμμα και στην κοινωνία, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους σε όσους δοκιμάζονται από τις φυσικές καταστροφές.

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