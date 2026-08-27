Μια είδηση που αφορά στον Άρη προέκυψε από την ομιλία του Κωστή Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της ανάπλασης της ΔΕΘ, θα παραχωρηθούν τέσσερα στρέμματα στην ομάδα μπάσκετ των «κιτρίνων» για την κατασκευή προπονητηρίου δίπλα στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής.

Ειδικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 2.000 θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και, όπως ανέφερε, από τα στρέμματα που θα διατεθούν στην περιοχή της ΔΕΘ, τέσσερα θα παραχωρηθούν στον Άρη για το προπονητήριό του.

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