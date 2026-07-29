Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου διεθνούς γκαρντ-φόργουορντ Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Παίκτης του Άρη είναι από σήμερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τα επόμενα τρία χρόνια (2+1), με τον έμπειρο γκαρντ-φόργουορντ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να προσθέσει ακόμη περισσότερη εμπειρία και καλό περιφερειακό σουτ στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη.

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