Την πρόκριση στα «Eighthfinals» του Eurocup θα διεκδικήσει ο Άρης, ο οποίος στις 18:00 (Novasports Prime) δοκιμάζεται στη Ρουμανία απέναντι στην Κλουζ Ναπόκα, για την 18η και τελευταία αγωνιστική (Α΄ όμιλος) της κανονικής περιόδου του Eurocup.

Μετά την επιβλητική νίκη επί της λιθουανικής Νεπτούνας Κλαϊπέντα (83-64) στο «Nick Galis Hall», η ομάδα της Θεσσαλονίκης χρειάζεται νίκη, έστω και με έναν πόντο, για να έχει την ευκαιρία μέσω των «Eighthfinals» να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ίδιο όμως ισχύει και για τη ρουμανική ομάδα, καθώς Άρης και Κλουζ Ναπόκα έχουν το ίδιο ρεκόρ (8-9).

Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 3-6 θα συμμετάσουν στα «Eighthfinals» (διπλά παιχνίδια, εντός και εκτός έδρας).