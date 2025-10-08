Θέση στα επίσημα στην κεντρική σάλα του Αλεξανδρείου, από όπου θα παρακολουθήσει τη σημερινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Άρη με το Αμβούργο (20:00, Novasports Prime), πήρε ο Νίκος Γκάλης.

Ο εμβληματικός για τους «κιτρινόμαυρους» και το ελληνικό μπάσκετ, «γκάνγκστερ», έφτασε λίγο μετά τις 19:30 στο «Nick Galis Hall», όπου έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από τους φιλάθλους του Άρη.

Χαρακτηριστική ήταν και η κίνηση που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, να σηκώσει το κινητό του για να βιντεοσκοπήσει την άφιξη του Νίκου Γκάλη. Ελάχιστα αργότερα, δε, ο ασιατικής καταγωγής επικεφαλής των Θεσσαλονικέων κινήθηκε προς το μέρος του κορυφαίου Έλληνα καλαθοσφαιριστή και τον χαιρέτησε με θέρμη.

Ο 24χρονος διοικητικός επικεφαλής των «κιτρινόμαυρων» έφτασε νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο, όπου βάφτηκε στα χρώματα της ομάδας, συμμετείχε σε δραστηριότητες -όπως έκαναν και πολλοί φίλαθλοι του Άρη- στο πλαίσιο της Fan Zone που εγκαινίασαν, εν όψει του αγώνα με τη γερμανική ομάδα.