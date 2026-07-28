Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι παίκτης του Άρη εδώ και μερικές ημέρες, με τους κιτρινόμαυρους να δημοσιεύουν ένα βίντεο με τις πρώτες αντιδράσεις του 30χρονου γκαρντ από την επιστροφή του στο «Nick Galis Hall» και τις προσδοκίες του από τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη.

Στις δηλώσεις του, ο Βασίλης Τολιόπουλος εκφράζει τη μεγάλη του χαρά για την επιστροφή του στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως πλέον νιώθει την ομάδα σαν το σπίτι του, καθώς εκεί έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του και έχει αναπτύξει τον ισχυρότερο δεσμό με τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr