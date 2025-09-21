Υπό το βλέμμα των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο που βρέθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Παπανδρέου» για να παρακολουθήσουν τον αδερφό τους Άλεξ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον Άρη, η Μύκονος επικράτησε την Κυριακή με 70-63 των «Κιτρινόμαυρων», στο πλαίσιο του 6ου Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας».

Ο αγώνας είχε διάρκεια 32 λεπτών (τέσσερα οκτάλεπτα) μετά από αίτημα της Μυκόνου, το οποίο και έγινε δεκτό από τους Θεσσαλονικείς και τους διαιτητές.

Ο Άπλμπεϊ σημείωσε 20 πόντους για τη Μύκονο, την ώρα που ο Άρης υπέπεσε σε 16 λάθη.

Τα οκτάλεπτα: 19-16, 38-36, 51-54, 63-70.

ΑΡΗΣ (Κάραϊτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 2, Λέφας, Τζόουνς 12, Φορμπς 13 (1), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 8 (2), Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ 7, Χάρελ 10, Αντετοκούνμπο 1, Κουλμπόκα 8 (1)

ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 20 (1), Μουρ 6, Ρέι 12 (1), Καββαδάς 8, Ερμείδης 2, Σκουλίδας 12 (4), Μπιλλής, Σιδηροηλίας, Μάντζαρης, Κάναντι 2, Έβανς 8