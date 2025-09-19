Ο Άρης κέρδισε το Περιστέρι, που διοργανώνει το «Νίκος Φάσουρας», με 79-72 στον δεύτερο αγώνα του τουρνουά.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και με καθοριστικά καλάθια έβαλαν «στοπ» στην αντεπίθεση των γηπεδούχων στο τέλος και διαχειρίστηκαν τη διαφορά, φτάνοντας σε μία δίκαιη νίκη.

Ξεχώρισαν οι Στίβεν Ίνοχ με 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, Μπράις Τζόουνς με 18 πόντους, 5 ασίστ και 2 τρίποντα, και ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 12 πόντους και 3 τρίποντα. Για το Περιστέρι, 17 πόντους μέτρησε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εξέδρες, που παρακολούθησε τον αδερφό του Άλεξ αλλά και τον πρώην συμπαίκτη του στους Μιλγουόκι Μπακς, Μπριν Φορμπς.

Τα δεκάλεπτα: 13-17, 33-31, 50-59, 72-79.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 15 (2), Καρντένας 6, Βαν Τούμπεργκεν 17, Πετράκης, Πέιν 11, Ιτούνας, Μουράτος 2, Αμπερκρόμπι 2, Κακλαμανάκης 7, Χάρις 7, Παπαδάκης, Γιάνκοβιτς 5.

Άρης: Μήτρου-Λονγκ 4 (4ρ., 2ασ., 2κλ.), Τζόουνς 18 (2τρ., 3ρ., 5ασ.), Φορμπς 4, Φόρεστερ 9 (6ρ.), Γκιουζέλης, Ίνοχ 15 (1τρ., 5ρ.), Χάρελ 11 (2τρ., 7ρ., 3ασ.), Αντετοκούνμπο 3 (4ρ.), Κουλμπόκα 12 (3τρ., 2ρ., 2ασ.)