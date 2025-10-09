Ενθουσιασμένος από την ατμόσφαιρα που αντίκρισε, στην παρθενική παρουσία του σε αγώνα του Άρη στο «Nick Galis Hall», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Σιάο.

Ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ παρακολούθησε διά ζώσης το χθεσινό ματς με τους Τάουερς Αμβούργου, στον οποίο οι Θεσσαλονικείς θριάμβευσαν με 98-76, τονίζοντας ότι δεν έχει δει ξανά τόσο ένθερμο κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτηση που έκανε στο instagram, μετά το τέλος του ματς με τους Γερμανούς, ο ισχυρός άνδρας του Άρη, έγραψε: «Η σεζόν μόλις ξεκίνησε και η ενέργεια ήταν τρελή. Ποτέ δεν είχα ξαναδεί τόσο αφοσιωμένους οπαδούς.

Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη θερμή υποδοχή. Όλοι σας με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Έτοιμος για όσα ακολουθούν».