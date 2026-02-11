Ο Άρης αποχαιρέτησε πρόωρα το φετινό Eurocup, καθώς ηττήθηκε δίκαια από την Κλουζ στη Ρουμανία με 111-92, σε ένα ματς που ήταν «τελικός» για την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Οι «κίτρινοι» υπέπεσαν σε πολλά παιδαριώδη λάθη (22 συνολικά) και δεν κατάφεραν να περιορίσουν την περιφερειακή επίθεση των γηπεδούχων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις αστοχίες και πέτυχαν 27 πόντους από λάθη του Άρη. Έτσι, η Κλουζ πήρε το 6ο και τελευταίο εισιτήριο του Α΄ ομίλου, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς εκτός συνέχειας.

Ο Άρης ξεκίνησε πολύ δυνατά τον αγώνα, προηγούμενος με 1-9 στα πρώτα τρία λεπτά. Ωστόσο, η Κλουζ αντέδρασε αμέσως, τρέχοντας σερί 11-0 και παίρνοντας προβάδισμα 12-9, ενώ στη συνέχεια με επιμέρους 19-4 έφτασε στο 20-13. Οι παίκτες του Μίλιτσιτς κατάφεραν προσωρινά να μειώσουν σε 20-18, αλλά τα πολλά λάθη -πέντε στην πρώτη περίοδο- σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των Ρουμάνων, οδήγησαν τον Άρη να κλείσει το δεκάλεπτο όντας πίσω με διψήφια διαφορά, 31-21.

