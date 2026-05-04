Ο Βίκος Ιωαννίνων νίκησε με 87-72 τον Α.Σ. Παπάγου στον τελικό του Final-4 της Elite League και πήρε την άνοδο για τη Greek Basketball League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο φόργουορντ των Γιαννιωτών, Γιώργος Αρνόκουρος, φιλοξενήθηκε στο EOK WebRadio και μίλησε για τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας του. «Υπήρχε πολύ μεγάλη αμφισβήτηση προς εμάς, διαψεύσαμε πολύ κόσμο,» επισήμανε ο Γιώργος Αρνόκουρος.

Αναλυτικά, ο Γιώργος Αρνόκουρος δήλωσε στο EOK WebRadio:

-Για την άνοδο στη GBL:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη χρονιά, με τα “πάνω” της και τα “κάτω” της, αλλά, δόξα τω θεώ, είχε ένα αίσιο τέλος, που αυτό άρμοζε και άξιζε στην ομάδα του Βίκου».

-Για το αν ο Βίκος στο Final-4 είχε κάτι να αποδείξει:

«Καταρχάς, όλα τα παιδιά απ’ την πρώτη στιγμή που υπογράψαμε στόχος μας ήταν να φτάσει ο Βίκος στο τέλος στην άνοδο. Η ομάδα ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν, πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, μετά κάναμε μια κοιλιά. Θέλαμε να δείξουμε πως δεν άρμοζαν στην ομάδα τα σκαμπανεβάσματα και θέλαμε να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ’ όλα και έπειτα σε όσους μπορεί να αμφισβήτησαν τη δουλειά μας και εμάς ότι δεν αξίζουμε αυτό που ίσως έλεγαν για ‘μας. Πιστεύω ότι δικαιώσαμε φυσικά τους ανθρώπους που μας πίστευαν πάρα πολύ και μας στήριζαν απ’ την πρώτη στιγμή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εκεί για εμάς. Στο τέλος της ημέρας, πήγαν όλα καλά, η ομάδα ανέβηκε, που ήταν πρώτο και κύριο αυτό, και κάναμε την πόλη χαρούμενη. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την πόλη και για εμάς».

-Για τις εμφανίσεις του Βίκου στο Final-4 και την διψήφια διαφορά στον τελικό:

«Εύκολο δεν ήταν τίποτα. Το Final-4 ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αμφότερα τα ματς που δώσαμε. Και ο Α.Σ. Παπάγου και ο Πρωτέας Βούλας είναι εξαιρετικές ομάδες, για τον Παπάγου δεν περίμενε κανένας πως θα βρίσκεται εκεί. Είναι πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλό προπονητή και παίκτες με ποιότητα. Έβγαλαν εκτός και τα Μέγαρα, που ήταν εξίσου εξαιρετική ομάδα. Το φετινό πρωτάθλημα έδειξε πως δεν υπήρχαν φαβορί, γιατί όλοι τους νικούσαν όλους. Το φετινό ήταν απ’ τα καλύτερα πρωταθλήματα, γιατί είδαμε συνεχείς ανατροπές σε αποτελέσματα και ομάδες που δεν περίμενες να βρίσκονται εκεί που βρέθηκαν. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες».

-Για το πώς τους επηρέασε η εντός έδρας ήττα απ’ το Αιγάλεω για τη συνέχεια:

«Ήταν το πρώτο σοκ εκεί, δεν το περίμενε κανένας μας αυτό. Το Αιγάλεω ήταν πάρα πολύ σοβαρό, όχι ότι κι εμείς δεν ήμασταν, απλά ίσως… χαλαρώσαμε λίγο. Ήταν σε καλή μέρα, εμείς ήμασταν άτυχοι σε κάποια πράγματα και πήραν μια μεγάλη νίκη. Ήταν κακή ήττα για ‘μας και έκτοτε μπορεί να χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας. Θέλαμε μετά να αποδείξουμε πως αυτό δε μας άξιζε και ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί. Στο Final-4 δείξαμε σίγουρα μια καλύτερη εικόνα. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη αμφισβήτηση προς το μέρος μας, αλλά διαψεύσαμε πολύ κόσμο και δείξαμε ποιοι πραγματικά είμαστε και για ποιον λόγο ήρθαμε στην ομάδα αυτήν».

-Για το αν η σειρά των play-offs με το Λαύριο τούς βοήθησε να ξαναβρούν τον εαυτό τους:

«Σίγουρα μάς βοήθησε. Εμείς ψάχναμε κάτι να μας βάλει ξανά στις ράγες, να βρούμε τον εαυτό μας και τα πατήματά μας. Το Λαύριο ήταν μια εξαιρετική ομάδα, με παιδιά τα οποία έχουν πολύ ταλέντο. Ήταν απ’ τις πιο δύσκολες σειρές που έχουμε αντιμετωπίσει όλοι μας έως τώρα πιστεύω. Κρίθηκαν τα ματς “στην κόψη του ξυραφιού”. Σίγουρα μετά από εκεί η αυτοπεποίθησή μας ανέβηκε πάρα πολύ και θεωρούσαμε πως δε γίνεται να μην πάμε για τον στόχο της ανόδου. Έπειτα γύρισαν όλα προς το μέρος μας».

-Για το αν πιστεύει ότι ανέβηκαν οι δύο καλύτερες ομάδες της φετινής Elite League:

«Σίγουρα το αισθάνομαι αυτό. Η Δόξα Λευκάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν εξαιρετική, πολύ σταθερή, έδειξε απ’ την αρχή την “ταυτότητά” της. Ήταν εξαιρετική παρέα και το έβγαζαν στο γήπεδο. Κι εμείς το ίδιο, απλά εμείς κάναμε τα σκαμπανεβάσματά μας, ενώ εκείνοι διατήρησαν τη σταθερότητά τους όλη τη σεζόν. Δικαίως ανέβηκαν, θεωρώ, με μια φοβερή χρονιά για εκείνους».

-Για το μέλλον του:

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει κι εμείς οι ίδιοι τι πετύχαμε, γιατί έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Προσπαθούμε να χαρούμε, γιατί είναι μια χρονιά που είχε πάρα πολλά, όπως κάθε χρονιά, από χαρές μέχρι λύπες. Προσπαθούμε να το απολαύσουμε, να χαρούμε αυτό που έχουμε πετύχει, διότι ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλά συναισθήματα. Το παν για όλα τα παιδιά ήταν να βγάλουμε ασπροπρόσωπους τους ανθρώπους που μας πίστεψαν και μας έφεραν εδώ, τους ανθρώπους που ήταν πίσω απ‘ όλα αυτά και στηρίζουν όλα τα χρόνια την ομάδα ώστε να είναι εκεί που είναι σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους βγάλαμε ασπροπρόσωπους θεωρώ».