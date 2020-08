Θετικός στον κορωνοϊό ο Δημήτρης Ιτούδης

Θετικός στον κορωνοϊό βρέθηκε ο Δημήτρης Ιτούδης, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Έλληνας τεχνικός της ρωσικής ομάδας υπεβλήθη σε εξετάσεις και, όπως διαπιστώθηκε, έχει προσβληθεί από τον Covid-19.

O Iτούδης, όπως ενημέρωσε η «ομάδα του στρατού», θα παραμείνει σε απομόνωση στο σπίτι του στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι είναι καλά στην υγεία του και δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί.



Μετά από αυτήν την εξέλιξη ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ θα χάσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας και θα ενσωματωθεί σε αυτήν αργότερα.



Άξιο αναφοράς είναι επίσης το γεγονός ότι, τόσο η σύζυγος όσο και η κόρη του Ιτούδη υπεβλήθηκαν κι αυτές σε τεστ για τον κορωνοϊό, ωστόσο ευτυχώς τα δείγματά τους ήταν αρνητικά στον Covid-19.

H ενημέρωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, μέσω των social media:

«Ο προπονητής της ομάδας μας διαγνώστηκε θετικός στον ιο COVID-19 σήμερα. Τα τεστ στη γυναίκα και την κόρη του είναι αρνητικά.

Ευχόμαστε στον Δημήτρη να αναρρώσει σύντομα και να επιστρέψει στην προετοιμασία με την ομάδα, ευχόμαστε καλή υγεία στην οικογένειά του! Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει σε καραντίνα στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο».

.@ItoudisD tested positive for COVID-19



Our team’s head coach is tested positive for COVID-19 today. His wife and daughter are tested negative.



We wish Dimitris to get well soon and get back to working with the team, we wish his family good health! pic.twitter.com/5DI1DmNThn