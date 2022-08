Αδιανόητη ειρωνεία της Εθνικής Νιγηρίας προς τον Γιάννη Aντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ και είναι πάρα πολύ ενεργός στα social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες από την προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας.

Σε μία φωτογραφία που έδειχνε εκείνον και τα αδέρφια του έγραψε «ευλογημένος που το κάνουμε όλοι μαζί αυτό», ενώ ακολούθησε ακόμα μία σειρά από λήψεις από την media day της «επίσημης αγαπημένης».

Το γεγονός πως ο Greek Freak είναι... Greek φαίνεται πως ενόχλησε την Ομοσπονδία μπάσκετ της Νιγηρίας (τη χώρα των γονιών του Γιάννη, δηλαδή), η οποία προέβη σε ειρωνικά ποσταρίσματα με χιούμορ αμφιβόλου ποιότητος: αρχικά πόσταραν κάτω από τη φωτογραφία του σούπερ σταρ των Μπακς έναν πιτσιρικά με απορημένη έκφραση, ενώ στην συνέχεια «ανέβασαν» στιγμιότυπα από τον αγώνα Νιγηρία – Ελλάδα στο Προολυμπιακό τουρνουά του 2012 στο Καράκας, τα οποία συνόδευσαν με το σχόλιο «Τυχαία βρήκαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Η Νιγηρία νίκησε την Ελλάδα το 2012 στο Προολυμπιακό».

Βλέποντας πως ο Γιάννης δεν αντιδρά, οι άνθρωποι που χειρίζονται τον λογαριασμό της εθνικής Νιγηρίας ολοκλήρωσαν το... κομψοτέχνημά τους στα social media, καλώντας τον να υποστηρίξει «τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας».

«Τέλος πάντων, από τη στιγμή που είσαι εκεί, τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας επιστρέφουν στις 25 Αυγούστου με τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πολλοί Ολυμπιονίκες θα επιστρέψουν. Σιγουρέψου ότι θα μας παρακολουθήσεις», έγραψαν σχετικά.

Δείτε παρακάτω τα σχετικά tweets:

Anyway since you’re here, the real Naija boys return August 25th in the World Cup qualifiers.



Several Olympians will be returning. Make sure you keep up with us.🫡🇳🇬 pic.twitter.com/hurAuuMD2Y