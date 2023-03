ΑΕΚ: Προκρίθηκε στους «8» του Basketball Champions League η «Βασίλισσα», νίκησε 92-78 τη Γαλατασαράι

Η ΑΕΚ επικράτησε με 92-78 της Γαλατασαράι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου και “σφράγισε” την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Basketball Champions League για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-2020!

👸 𝐓𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 𝐈𝐒 𝐁𝐀𝐂𝐊 👸 @aekbcgr triumph over Galatasaray Nef in Athens, will play the #BasketballCL 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿-𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀, for the first time since the 2019-2020 season!

Μετά τη νίκη της στην Τουρκία, η ΑΕΚ κέρδισε και πάλι στα Άνω Λιόσια τη Γαλατασαράι, εξασφαλίζοντας το ένα από τα δύο “εισιτήρια” του ομίλου για την επόμενη φάση του Basketball Champions League.

Also... @brynton_lemar in his first game for @aekbcgr last week: 16pts.

Brynton Lemar tonight after QT3: 16pts 😮‍💨



