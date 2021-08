Αυτά τα χρήματα προβλέπει το νέο συμβόλαιο του Θανάση Aντετοκούνμπο με τους Μπακς!

Στο δυναμικό των Μιλγουόκι Μπακς θα παραμείνει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, καθώς την Παρασκευή ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ μέχρι το 2023.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Ίαν Μπέγκλεϊ από το «SNY TV» ο διεθνής φόργουορντ θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια από αυτή τη νέα συμφωνία, στον δεύτερο χρόνο της οποίας υπάρχει οψιόν, που θα είναι επιλογή του παίκτη το αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι.

Thanasis Antetokounmpo’s $3.6M deal with the Bucks contains a player option in the second season.