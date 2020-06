Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντατόμε η Αρμάνι Μιλάνο

Λίγες ώρες μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Φενερμπαχτσέ, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τον Λουίτζι Ντατόμε για την επόμενη τριετία. «Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησα αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου σε έναν ιστορικό και φιλόδοξο σύλλογο, όπως η Αρμάνι Μιλάνο», τόνισε ο Ιταλός διεθνής φόργουορντ στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Αρμάνι. Από την πλευρά του, ο Έλληνας γενικός διευθυντής της Αρμάνι Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, σχολίασε για την απόκτηση του Ντατόμε: «Ο Τζίτζι είναι ένας παίκτης που αντιπροσωπεύει ό,τι ψάχνουμε σε έναν αθλητή: χάρισμα, εμπειρία, ανθρώπινες αξίες, νοοτροπία νίκης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον έχουμε μαζί μας».

Στην ανακοίνωση, η ομάδα του Έτορε Μεσίνα αναφέρει: «Η Ολίμπια Μιλάνο ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε τριετή συμφωνία με τον Λουίζι Ντατόμε, ο οποίος γεννήθηκε στην Μοντεμπελούνα, στις 27 Νοεμβρίου 1987, έχει ύψος 2.03, και προέρχεται από τη Φενερμπαχτσέ.

WHO IS WHO

O Λουίτζι Ντατόμε γεννήθηκε στη Μοντεμπελούνα, αλλά μεγάλωσε στην Όλμπια, όπου έπαιξε στην ομάδα που ανήκει στον πατέρα του Σέρτζιο, τη Σάντα Κρότσε. Ο Λουίτζι Ντατόμε κατέκτησε έναν τίτλο με την ομάδα της πόλης του και το 2003 μετακόμισε στη Σιένα, μένοντας εκεί μέχρι το 2006, όπου πραγματοποίησηε το ντεμπούτο του τόσο στη Serie A όσο και στη EuroLeague. Με τη Σιένα αναδείχτηκε πρωταθλητής Ιταλίας το 2004. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Σκαφάτι από το 2006 έως το 2008 και στη Ρόμα από το 2008 έως το 2013. Τη σεζόν 2012-13 είχε μέσο όρο 16,9 πόντους και 5,8 ριμπάουντ και αναδείχτηκε MVP του πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι του 2013 εντάχθηκε στο NBA, υπογράφοντας στους Ντιτρότ Πίστονς. Μετά από 36 παιχνίδια σε δύο χρόνια, αποκτήθηκε από τους Μπόστον Σέλτικς σε μια τριπλή ανταλλαγή που περιελάμβανε επίσης τους Φοίνιξ Σανς. Στη Βοστώνη έπαιξε 18 παιχνίδια κανονικής περιόδου και τρία παιχνίδια πλέι οφ. Το καλοκαίρι του 2015, επέστρεψε στην Ευρώπη για να παίξει στη Φενερμπαχτσέ. Στην Κωνσταντινούπολη συμμετείχε σε τέσσερα φάιναλ φορ σε ισάριθμα χρόνια. Συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της EuroLeague το 2016, ενώ κατέκτησε τον τίτλο της Euroleague το 2017 (είχε συνεισφορά 11 πόντους και 6 ριμπάουντ στον τελικό εναντίον του Ολυμπιακού). Κατέκτησε επίσης τον τίτλο του τουρκικού πρωταθλήματος τρεις φορές και άλλες τρεις φορές το Κύπελλο Τουρκίας. Κέρδισε επίσης το President Cup Τουρκίας το 2016 με τη Φενέρμπαχτσε. Αναδείχτηκε MVP των πλέι οφ του τουρκικού πρωταθλήματος το 2016. Συμμετείχε με την εθνικής Ιταλίας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 2007, 2011, 2013, 2015 και 2017, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019. Επιπλέον, ο Λουίτζι Ντατόμε κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 18 το 2005 και το Under 20 του 2007. Ο Ντάτομ έπαιξε 175 επίσημους αγώνες με την ιταλική εθνική ομάδα, σημειώνοντας 1579 πόντους».

Λίγο πριν ανακοινωθεί επισήμως από την Αρμάνι, ο Λουίτζι Ντατόμε θέλησε να αποχαιρετήσει δημόσια τη Φενερμπαχτσέ γράφοντας στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram: «Διάβασα ξανά το πρώτο μου post ως παίκτης της Φενερμπαχτσέ, πριν από πέντε χρόνια. Ήθελα να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο έχοντας τους υψηλότερους στόχους και να έχω σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα της ομάδας. Πέρασαν πέντε χρόνια. Τα πιο έντονα της ζωής μου, αλλά και τα πιο επιτυχημένα. Όχι μόνο για τους 9 τίτλους, τα 4 σερί φάιναλ φορ και την κατάκτηση της EuroLeague το 2017. Όχι επειδή φέραμε τη Φενερμπαχτσέ στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όχι μόνο για τη χαρά και τα συναισθήματα που δώσαμε στους φιλάθλους μας, οι οποίοι με έκαναν να νιώσω ως γιος τους και την υπερηφάνεια τους. Επίσης βίωσα κάθε χαρά, κάθε επιτυχία, κάθε ικανοποίηση όπως τη βίωσαν η Κωνσταντινούπολη και η Τουρκία. Και αυτό διότι η Φενέρ, η Κωνσταντινούπολη και η Τουρκία είναι κομμάτι του εαυτού μου.

Το ευχαριστώ έρχεται από τα βάθη της καρδιάς μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο που μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω αυτήν την πρόκληση στην καριέρα μου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελα να ευχαριστήσω, αλλά ποτέ δεν μου άρεσαν οι λίστες των ονομάτων. Τους ευχαρίστησα προσωπικά, καθέναν από αυτούς ξεχωριστά. Εδώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν, μου έδωσαν ευθύνες, με βοήθησαν να ωριμάσω και με έμαθαν να νικάω. Όλο αυτό το γκρουπ των ανθρώπων συνθέτει την οικογένεια της Φενέρ. Από τους προέδρους μέχρι τον τελευταίο οπαδό.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτά τα πέντε χρόνια νιώθω να έδωσα τα πάντα, αλλά πήρα πίσω πολύ περισσότερα».