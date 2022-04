Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Κέρασε» ποπ κορν τον διαιτητή!

Μπορεί να μην αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου, για τους Μπακς κόντρα στους Καβς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως φρόντισε ακόμη και εκτός παρκέ να προσφέρει ένα άλλου είδους θέαμα, περισσότερο χιουμοριστικό.

Ο "Giannis" έμεινε εκτός αποστολής, προκειμένου να ξεκουραστεί αλλά βρέθηκε όπως ήταν φυσικό στο γήπεδο για να παρακολουθήσει στο ματς. Έτσι στα μέσα της τρίτη περιόδου, του αγώνα των Μπάκς με τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, «κέρασε» ποπ κορν τον διαιτητή!

Όπως είναι λογικό, ο ρέφερι αρνήθηκε ευγενικά το κέρασμα, στον τελευταίο αγώνα των δύο ομάδων για τη Regular Season . Φυσικά οι Μπακς δεν μπορούσαν παρά να μοιραστούν μέσω του Twitter τη συγκεκριμένη στιγμή...

Giannis ready with the mid-game snacks.



He even offers popcorn to the ref. 🤣🍿 pic.twitter.com/sLsKDUeuz4