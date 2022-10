Αντετοκούνμπο: «Να παραμείνουμε ταπεινοί, το 4-0 δεν έχει μεγάλη σημασία»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε εννέα ασίστ καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς προηγήθηκαν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στο στο «Fiserv Forum», άντεξαν σε ένα δύσκολο τελευταίο διάστημα, και παρέμειναν αήττητοι -4 νίκες σε ισάριθμα ματς- με τη νίκη με 119-108 επί των Νικς της Νέας Υόρκης.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι η τελευταία εναπομείνασα αήττητη ομάδα του ΝΒΑ, ενώ είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία τους που ξεκινούν μια σεζόν τουλάχιστον με 4-0 και είναι το καλύτερο ξεκίνημά τους από το 2018-19, όταν σημείωσαν επτά συνεχόμενες νίκες καθοδόν για 60 νίκες και το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος, όπως αναφέρει το ESPN.

Giannis dropped 30 points & was 1 assist shy of a triple-double tonight. 30 PTS | 14 REB | 9 AST pic.twitter.com/L2PvLXjsAz

Ο Αντετοκούνμπο –με 11 στα 22 σουτ εύστοχα-, τελείωσε με το τέταρτο σερί double-double του και έφτασε τουλάχιστον τους 30 πόντους για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε τους 30 πόντους με 10/16 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/11 βολές, ενώ εκτός από τα 14 ριμπάουντ και τις εννέα ασίστ, είχε επίσης, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ και έκανε δύο λάθη σε 39 λεπτά που αγωνίστηκε.

«Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί όσο περισσότερο μπορούμε», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μετά τον αγώνα.

«Θυμάμαι τη χρονιά, 2018-19, ξεκινήσαμε με 7-0 τη σεζόν, αλλά δεν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Το ξεκίνημα με 4-0 δεν έχει μεγάλη σημασία», πρόσθεσε.

Το Μιλγουόκι ξεκίνησε τη σεζόν χωρίς δύο βασικούς παίκτες λόγω τραυματισμού, τον Κρις Μίντλετον και τον Πατ Κόνατον.

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουνε υγιείς και ελπίζουμε όταν επιστρέψουν να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό που έχουμε, να συνεχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια και να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ και να απολαμβάνουμε το παιχνίδι όπως εμείς θέλουμε», συμπλήρωσε για να συνεχίσει:

«Παίζουμε καλά. Χτίζουμε καλές συνήθειες. Αμυνόμαστε καλά. Έχουμε κορυφαίους παίκτες που ετοιμάζονται να ενταχθούν στην ομάδα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπουν και εμείς θα παίξουμε καλύτερα, θα μπουν και εμείς θα αμυνθούμε καλύτερα ή θα νικήσουμε πιο εύκολα.»

Ο Αντετοκούνμπο έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στη 10η σεζόν του στο πρωτάθλημα.

Έχει κατά μέσο όρο 34,5 πόντους, 13,3 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ με 1,8 τάπες και 0,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι με 63% σουτ.

Μέσα από τέσσερα παιχνίδια, έχει συγκεντρώσει 138 πόντους, 53 ριμπάουντ και 25 ασίστ, καθιστώντας τον πρώτο παίκτη με 125 πόντους, 50 ριμπάουντ και 25 ασίστ σε τέσσερις αγώνες μετά από τον Λάρι Μπερντ τη σεζόν 1987-88, σύμφωνα το ESPN.

Just another night of work for Giannis.



🎰 @paysbig pic.twitter.com/ceiTVmbkMK