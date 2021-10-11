Basket League: To πρόγραμμα από 3η έως και 5η αγωνιστική
Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, 17:58
Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των επόμενων τριών αγωνιστικών της κανονικής περιόδου της Basket League ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ–ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ–ΑΕΚ ΕΡΤ3
PAOK SPORTS ARENA 20:00 ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 17-10-2021
ΣΕΦ 17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ–ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΤ3
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 20:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 18-10-2021
ΟΑΚΑ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΤ3
ΡEΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-10-2021
ΤΟΦΑΛΟΣ 17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΤ 3
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ–ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΟΚΑΛ 20:00 ΑΕΚ–ΑΡΗΣ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-10-2021
ΛΑΥΡΙΟΥ 17:00 ΛΑΥΡΙΟ–ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 17:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ–ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30-10-2021
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ–ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ 3
ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ–ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΤ 3
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 20:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 31-10-2021
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17:00 ΛΑΡΙΣΑ–ΗΡΑΚΛΗΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
PAOK SPORTS ARENA 17:00 ΠΑΟΚ–ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΤ3
ΟΑΚΑ 20:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, 18:00