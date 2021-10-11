ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Basket League: To πρόγραμμα από 3η έως και 5η αγωνιστική

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, 17:58
Basket League: To πρόγραμμα από 3η έως και 5η αγωνιστική

Το αγωνιστικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα των επόμενων τριών αγωνιστικών της κανονικής περιόδου της Basket League ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16-10-2021

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ–ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ–ΑΕΚ ΕΡΤ3

PAOK SPORTS ARENA 20:00 ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-10-2021

ΣΕΦ 17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ–ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΤ3

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 20:00 ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ3

ΔΕΥΤΕΡΑ 18-10-2021

ΟΑΚΑ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΕΡΤ3

ΡEΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-10-2021

ΤΟΦΑΛΟΣ 17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΤ 3

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ–ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΟΚΑΛ 20:00 ΑΕΚ–ΑΡΗΣ ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 24-10-2021

ΛΑΥΡΙΟΥ 17:00 ΛΑΥΡΙΟ–ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 17:00 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΡΤ3

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 20:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ–ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-10-2021

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ–ΛΑΥΡΙΟ ΕΡΤ 3

ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ–ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΤ 3

ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 20:00 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΕΚ ΕΡΤ3

ΚΥΡΙΑΚΗ 31-10-2021

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17:00 ΛΑΡΙΣΑ–ΗΡΑΚΛΗΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS

PAOK SPORTS ARENA 17:00 ΠΑΟΚ–ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΤ3

ΟΑΚΑ 20:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ–ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΡΤ3

ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, 18:00