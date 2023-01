Εθνική ομάδα μπάσκετ κωφών γυναικών: Η Φρόσω Δρακάκη η νέα προπονήτρια

Νέα σελίδα για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ κωφών γυναικών. Με απόφαση του ΔΣ της ΕΟΑΚ η Φρόσω Δρακάκη είναι η νέα ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής.

Η Φρόσω Δρακάκη υπήρξε πολλά χρόνια προπονήτρια του Α.Ο. Αμύντα (από το 2008) με την ομάδα του οποίου την περίοδο 2017-18 κατέκτησε το νταμπλ και την άνοδο στην Α2 Εθνική κατηγορία γυναικών. Επίσης έχει εργαστεί και με τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Υπεύθυνη της ομάδας μπάσκετ γυναικών θα είναι η Στάλα Κοτσιρέα, η οποία υπήρξε επί πολλά χρόνια παίκτρια της Εθνικής ομάδος, με συμμετοχή σε 4 Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και με τρία χρυσά μετάλλια (Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο, Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών).

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, θέλει να ευχαριστήσει την Αθηνά Ζέρβα, για την εξαίρετη συνεργασία που είχε τα προηγούμενα χρόνια και τις επιτυχίες που έφερε στην Ομοσπονδία και πλέον την υπηρετεί από το πόστο της τεχνικής συμβούλου του αθλήματος στην Ομοσπονδία.

Το who is who της νέας Ομοσπονδιακού

Η Φρόσω Δρακάκη είναι γεννημένη στην Αθήνα. Εργάζεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Είναι μέλος του ΣΕΠΚ και κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.

Προηγούμενες ομάδες και διακρίσεις

2022: Κατάκτηση 2ης θέσης στο 2ο Όμιλο της Α2 και συμμετοχή στα μπαράζ ανόδου στην Α1 με Α.Ο. Αμύντα

2017 -2018: DOUBLE (πρωτάθλημα και κύπελλο Α ΕΣΚΑ) και άνοδος στην Α2 Εθνική κατηγορία με Α.Ο. Αμύντα

2016: Κυπελλούχος ΕΣΚΑ, με Α.Ο. Αμύντα

2010: Άνοδος από τη Β ΕΣΚΑ στην Α ΕΣΚΑ με Α.Ο. Αμύντα

Βοηθός προπονητή στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών στην Τερψιθέα Γλυφάδας 2014

Πρώτη προπονήτρια στην γυναικεία ομάδα του Α.Ο. Αμύντα από το 2008 έως και σήμερα.

Προπονήτρια στον Α.Ο.Αμύντα τμήματα παγκορασίδων και κορασίδων και γυναικών από το 2006

Βοηθός προπονητή στον Α.Ο. Θρίαμβος 2005