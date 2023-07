Έπαιξε μπάσκετ στα Σεπόλια με παιδιά της Antetokounbros Academy ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Στιγμές χαλάρωσης για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της offseason στο ΝΒΑ, με τον Greek Freak να παραμένει στη χώρα μας και σήμερα επισκέφθηκε την παλιά του γειτονιά στα Σεπόλια!



Όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα Social Media, βρέθηκε το ανοιχτό γηπεδάκι όπου προπονούνται τα παιδιά της Antetokounbros Academy και πόσταρε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται να το διασκεδάζει, παίζοντας μπάσκετ μαζί τους!



«Όπως τις παλιές καλές μέρες! Μια μπάλα, μπασκέτα και ήλιος», ανέφερε η λεζάντα της ανάρτησης του Γιάννη, ο οποίος δεν ξεχνάει το από πού ξεκίνησε!



Just Like the good old days! A Ball, a hoop and some sun ☀️☺️ pic.twitter.com/yYoHlTaaCr