Euroleague: Σκέφτεται το ενδεχόμενο να αφαιρέσει την άδεια της ΤΣΣΚΑ!

«Βόμβα» έσκασε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ρώσος δημοσιογράφος, Αρτέμ Κομάροφ, οι άνθρωποι της Euroleague εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν την άδεια τύπου Α από την ΤΣΣΚΑ.

Euroleague is evaluating the chances to deprive CSKA of their licence, per two sources familiar with the matter. It’s not decided already, but EL asked a law firm to find all the legal reasons to do so in case it will be needed.