Έβαλαν ημερομηνία... θανάτου του Γιαμπουσέλε στη Wikipedia ενόψει του αγώνα στο Βελιγράδι

Ιδιαίτερα τεταμένο είναι το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Παρτίζαν μετά τα όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη και ενόψει του Game 3 της Τρίτης στο Βελιγράδι.

Στο μάτι του κυκλώνα έχει μπει ο Ζερσόν Γιαμπουσέλε μετά την «εγκληματική» του κίνηση να χτυπήσει εσκεμμένα τον Ντάντε Έξουμ, με κίνδυνο να του προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη.

Μετά τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο «WiZink Center» της Μαδρίτης, ο Γάλλος φόργουορντ έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των φίλων της Παρτίζαν.

Χαρακτηριστική ήταν η γραπτή αντίδραση κάποιων οπαδών της Παρτίζαν, στο edit της Wikipedia καθώς έγραψαν ως ημερομηνία θανάτου του Γιαμπουσέλε τις 2 Μαΐου 2023 στο Game 3 στην «Stark Arena». Βέβαια στη συνέχεια αποκατάσταθηκε η τάξη και διορθώθηκε άμεσα.

Βέβαια μετά τα όσα συνέβησαν ο Γάλλος είναι σχεδόν αδύνατον να δώσει το «παρών» στο Βελιγράδι καθώς τον περιμένει βαριά τιμωρία.

Someone needs to stop those edits on Guerschon Yabusele's Wikipedia page before they FINISH HIM. 🙄🏀⚠️🤼‍♂️ #WikipediaEditingGoneWild #EuroLeaguePlayoffs pic.twitter.com/cfe3jqF6Wp

Κάταγμα στον τένοντα του δαχτύλου του ποδιού υπέστη ο Έξουμ

Στο μεταξύ εκτός συνέχειας Ευρωλίγκας τέθηκε ο παίκτης της Παρτίζαν, Ντάντε Εξουμ, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έσπασε τον τένοντα του δαχτύλου του ποδιού του μετά την αδιανόητη κίνηση του Γιαμπουσέλε να τον ρίξει στο παρκέ με λαβή… κατς, κατά τα χθεσινά πρωτοφανή επεισόδια εντός του παρκέ στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι-οφ.

«Πρόκειται για σοβαρό σωματικό τραυματισμό. Μέχρι στιγμής έχει σπάσει ο τένοντας στο δάχτυλο του ποδιού του, θα δούμε αν τον έσπασε στις εξετάσεις που θα κάνει στο Βελιγράδι. Μέχρι στιγμής, μόνο το δάχτυλό του είχε τραυματιστεί και το στόμα του ήταν ματωμένο από τραυματισμό στα δόντια.

Ο τρόπος που τον έριξε ο Γιαμπουσέλε με μια κίνηση τζούντο, είναι για φυλακή, για ισόβια χωρίς αναστολή. Ο Γιαμπουσέλε τον πέταξε στο παρκέ, ο Έξουμ θα μπορούσε να είχε σπάσει τη σπονδυλική του στήλη, να τραυματίσει σοβαρά το κεφάλι του και να τελειώσει την καριέρα του. Αυτό ήταν τρομερό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση, θα δούμε στο Βελιγράδι, πρέπει να κάνει εξετάσεις. Νιώθει πόνο, θα δούμε τι θα γίνει… », ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός της Παρτιζάν, Μόμα Γιακόβλιεβιτς για τον τραυματισμό του Αυστραλού.

After the brawl on the court, Dante Exum leaves the court only with the help of his teammates and medical staff 😟 #EuroLeague pic.twitter.com/QgLkYkvCX6