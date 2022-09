Ευρωμπάσκετ 2022: Τίμησε τον Νοβίτσκι η Εθνική Γερμανίας

Η φανέλα του Ντιρκ Νοβίτσκι με το Νο14 κοσμεί πλέον τον «ουρανό» της «Lanxess Arena» της Κολωνίας. Η Εθνική Γερμανίας την απέσυρε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης των «πάντσερ» με την Εθνική Γαλλίας, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2022, στην Κολωνία.

Σε μία φαντασμαγορική τελετή η Γερμανία τίμησε τον σπουδαίο ΝΒΑer, ο οποίος την είχε οδηγήσει μέχρι το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005, μετά την ήττα της στον τελικό από την Εθνική Ελλάδας.

Εμφανώς συγκινημένος ο αστέρας των Ντάλας Μάβερικς ανταπόδωσε το χειροκρότημα στον κόσμο που τον αποθέωσε, μεταξύ των οποίων ήταν ο ιδιοκτήτητς των Ντάλας Μάβερικς Μαρκ Κιούμπαν και ο προπονητής της ομάδας Τζέισον Κιντ.

The jersey goes up! 🇩🇪



A true legend of the game, @swish41 gets his #14 jersey retired by Germany! 🙇#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/YbgOK4O44t