Ευρωμπάσκετ 2022: Τρίτο φαβορί η Ελλάδα, καλύτερος προπονητής ο Ιτούδης

Το φετινό Ευρωμπάσκετ βρίσκεται προ των πυλών, με την έναρξή του να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου.



Με την ώρα του πρώτου τζάμπολ να πλησιάζει, η FIBA φρόντισε να μας βάλει στο κλίμα, γνωστοποιώντας τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων σχετικά με το ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο, ποιος θα αναδειχθεί MVP, αλλά ποιος είναι ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης.



Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, πρώτα φαβορί για κατάκτηση είναι η πανίσχυρη Γαλλία και η Σλοβενία, οι οποίες συγκέντρωσαν το από 30.4% των ψήφων, ενώ η Ελλάδα συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, με 15.2%, και η Σερβία έχει 12.7%.

Who you got for MVP? 🤔



🔽 #EuroBasket Media Survey results!



🔗 https://t.co/CehZgOKv9a pic.twitter.com/VV92oxnXd8