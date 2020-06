FIBA: Υποψήφιος για το κορυφαίο κάρφωμα της δεκαετίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Το επιβλητικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία για το Μουντομπάσκετ 2019 συμπεριελήφθη από τη FIBA ανάμεσα στα υποψήφια για το κορυφαίο κάρφωμα της δεκαετίας.

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος καθώς το κοινό καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε 32 καρφώματα μεταξύ των οποίων βρίσκονται φάσεις με τον Τζέιμς Χάρντεν, τον Λούκα Ντόντσιτς και Τζέιλεν Μπράουν κ.α.

