Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Συνεχίζουμε να χτίζουμε κάθε μέρα» - Αποθέωσε Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 34 πόντους-όσους και ο Τζρου Χόλιντεϊ-, βοηθώντας τους Μιλγουόκι Μπακς να παραμείνουν η μοναδική αήττητη ομάδα του ΝΒΑ (5-0), νικώντας με 123-115 τους Ατλάντα Χοκς στο Fiserv Forum.

Οι Μιλγουόκι Μπακς είναι η τελευταία εναπομείνασα αήττητη ομάδα του ΝΒΑ, ενώ το 5-0 και είναι το καλύτερο ξεκίνημά τους από το 2018-19, όταν σημείωσαν επτά συνεχόμενες νίκες καθοδόν για 60 νίκες και το καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος.

«Καλή αρχή, αλλά συνεχίζουμε να χτίζουμε κάθε μέρα» έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Γιάννης Αντεροκούνμπο μετά τη νέα-πέμπτη στη σειρά-νίκη των Μπακς.

Great start, but we keep building every day. 😤📚📝 pic.twitter.com/J7G29spI4r