Η FIBA ευχήθηκε στον Γκάλη για τα γενέθλιά του με τα «εξωπραγματικά highlights του 1987»!

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης έχει γενέθλια σήμερα και η FIBA έσπευσε να ευχηθεί στον «Νικ», ο οποίος έκλεισε τα 66 έτη.

Η παγκόσμια ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης στο σχετικό «τιτίβισμά» της, επισημαίνει: «Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να γιορτάσουμε τα 66α γενέθλια του "Γκάνγκστερ" από τα εξωπραγματικά του στιγμιότυπα από το Ευρωμπάσκετ του 1987! Χρόνια Πολλά Νίκο Γκάλη!».

No better way to celebrate the 66th birthday of the "The Gangster" than with his UNREAL full highlights from #EuroBasket 1987 🇬🇷🏆



Happy Birthday Nick Galis pic.twitter.com/OEzuIr8yG2