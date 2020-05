Η FIBA επέλεξε την ελληνική… dream team της τελευταίας εικοσαετίας!

«Πώς μπορείς να τους σταματήσεις;»... Με αυτήν την ερώτηση η FIBA παρουσιάζει την κορυφαία πεντάδα της Εθνικής μας ομάδας, που επέλεξε για την τελευταία εικοσαετία (2000-2020) και στην οποία συμπεριέλαβε τρεις εν ενεργεία παίκτες και ακόμη δύο που έχουν αποσυρθεί από τη δράση.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ η dream team της Ελλάδας θα ξεκινούσε με μία πεντάδα, η οποία θα αποτελείτο από τους Θοδωρή Παπαλουκά, Βασίλη Σπανούλη, Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργο Πρίντεζη και φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

One question: How do you stop this? 😳



PG Theodoros Papaloukas

SG Vassilis Spanoulis

SF Dimitris Diamantidis

PF Georgios Printezis

C Giannis Antetokounmpo#EuroBasket | @HellenicBF 🇬🇷 pic.twitter.com/0iq0w6roPU