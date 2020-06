«Οι Γουόριορς και οι Χιτ έχουν το προβάδισμα για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και συγκεκριμένα για τις ομάδες που «γλυκοκοιτάζουν» τον αστέρα των Μπακς και είναι έτοιμες να μπουν στη μάχη της απόκτησής του σε περίπτωση που τελικά αποφασίσει να φύγει από τα «ελάφια».

Ένας από τους μεγαλύτερους αναλυτές του ΝΒΑ ο Κρις Μπουσάρντ αναφέρθηκε στο εν λόγω θέμα, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και οι Μαϊάμι Χιτ είναι οι δύο ομάδες που έχουν το προβάδισμα για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του «Greek Freak» αν αποχωρήσει από την ομάδα του Μιλγουόκι.

«Θα έβαζα τους Γουόριορς και το Μαϊάμι μπροστά από το Τορόντο. Ο πρόεδρος των Ράπτορς είναι από την Αφρική όπως και ο Γιάννης. Υπάρχει μια σύνδεση εκεί. Είναι μια πολυπολιτισμική ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι ο Γιάννης έχεις τις ίδιες σκέψεις όπως ένας Αμερικανός σταρ, οπότε θα έλεγα ότι το Τορόντο δεν έχει σπουδαίες πιθανότητες, αλλά δεν θα το ξέγραφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

"I would put Golden State and Miami ahead of Toronto."@Chris_Broussard on Toronto's interest in Giannis in 2021 free agency being 'no secret' pic.twitter.com/nnBzrFfl8B