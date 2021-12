Υποψήφιοι για το Hall of Fame του 2022 οι Ντούσαν Ίβκοβιτς και Αλφόνσο Φορντ!

Aνακοινώθηκε την Τρίτη η λίστα των υποψηφίων για το Hall of Fame του 2022 και σε αυτή συμπεριλαμβάνονται οι αείμνηστοι Ντούσαν Ίβκοβιτς και Αλφόνσο Φορντ!

Στη λίστα υπάρχουν ακόμα και οι Μανού Τζινόμπολι, Μπάγκσι Μπογκς, Τιμ Χάρνταγουεϊ, Τσάνσι Μπίλαπς και Σον Μαριόν.

Οι τελικές επιλογές θα ανακοινωθούν τον Μάρτιο του 2022.

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Announces Newly Eligible Candidates for the Class of 2022. #22HoopClass



