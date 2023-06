Ισπανία και Βέλγιο θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο Eurobasket γυναικών

Οι εθνικές ομάδες μπάσκετ γυναικών του Βελγίου και της Ισπανίας, θα διεκδικήσουν σήμερα (25/6, 21:00) το τρόπαιο στο Eurobasket, με τον τελικό της διοργάνωσης να φιλοξενείται στην Λιουμπλιάνα.

Spain and Belgium to meet in Women’s EuroBasket final https://t.co/9LLw4KJXJ0

Οι Βελγίδες προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην Ιστορία τους, στον τελικό αυτής της διοργάνωσης, νικώντας με 67-63 την Γαλλία, ενώ οι Ισπανίδες επικράτησαν με 69-60 της Ουγγαρίας, που ήταν η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά και θα διεκδικήσουν έναν πέμπτο ηπειρωτικό τίτλο μετά το 1993, το 2013, το 2017 και το 2019.

Spain will play in their 4th Final in the last 6 #EuroBasketWomen editions! pic.twitter.com/jC8RtNelYC