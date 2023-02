Μεγάλη νίκη για την Εθνική, 97-92 τη Σερβία στην παράταση

Η μοναδική παράσταση από το «αύριο» της Εθνικής Ανδρών έριξε στο καναβάτσο την Σερβία, υποχρεώνοντάς τη να παλέψει τη Δευτέρα (27/2) απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία για να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο έχει προκριθεί και θα δηλώσει «παρών» στα γήπεδα της Ασίας, επικράτησε στην παράταση (80-80κ.α.) με 97-92 των «πλάβι», για την 11η αγωνιστική των προκριματικών, βελτιώνοντας σε 6-3 το ρεκόρ του στον 9ο όμιλο.

Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 5-4 και πλέον καλούνται στην τελευταία υποχρέωσή τους να παίξουν για το μέλλον τους στη διοργάνωση.

Απόλυτοι πρωταγωνιστές της Εθνικής, που ολοκληρώνει το έργο της στα προκριματικά απέναντι στη Λετονία στη Ρίγα (27/2, 19.30), οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (28π.) και Δημήτρης Μωραΐτης (23π.), με τον πρώτο να «κλειδώνει» τη νίκη στην παράταση με τρία «κολλητά» τρίποντα και τον δεύτερο να δίνει το σύνθημα στην κανονική διάρκεια για την ανατροπή από το -13 (35-48 στο 25΄), στέλνοντας το ματς στο επιπλέον πεντάλεπτο. Από την Σερβία πάλεψε ο Νίκολα Μιλουτίνοβ με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Πριν το τζάμπολ Ελλάδα και Σερβία τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Στέφαν Γέλοβατς. Οι διεθνείς παίκτες των δύο ομάδων φόρεσαν μπλουζάκια με το όνομα και την εικόνα του Σέρβου σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην ΑΕΚ και στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Η αστοχία της Εθνικής στα σουτ δύο πόντων (0/8) στο πρώτο δεκάλεπτο, στοίχισε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο μπήκε με το... καλησπέρα σε μειονεκτική θέση (8-15 στο 10΄). Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο «έδεσε» η άμυνα της «γαλανόλευκης», o Ρογκαβόπουλος βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, ο Χατζηδάκης «χτύπησε» κοντά στο καλάθι και η Εθνική με επιμέρους σκορ 12-6 μείωσε σε 20-21 στο 14΄. Η σέρβικη απάντηση, όμως, ήταν άμεση και ανεβάζοντας την παραγωγικότητα της έτρεξε δικό της επιμέρους σκορ 8-15, εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας (28-36), την οποία κράτησε μέχρι το ημίχρονο (30-39).

Η διάρκεια των Σέρβων σε επίθεση και άμυνα χάρισε στους «πλάβι» για πρώτη φορά μία διψήφια διαφορά (33-44 στο 23΄), η οποία πήρε τη μέγιστη τιμή της στο 25΄ (+13, 35-48). Ένα ξέσπασμα της Εθνικής από τα 6,75 έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (41-50), αλλά ο Γέρεμιτς είχε τις απαντήσεις για το 41-53. Η τρίτη περίοδος, πάντως, ολοκληρώθηκε με τον Μωραΐτη να σημειώνει από τα 20 μέτρα (!) το τρίποντο της χρονιάς, διαμορφώνοντας στην εκπνοή το 55-62 στο 30΄.

