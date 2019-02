Μπάσκετ: Στο All Star Game οι Ουίλιαμ Χάτσερ και Βινς Χάντερ

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Οι Ουίλιαμ Χάτσερ (ΠΑΟΚ) και Βινς Χάντερ (ΑΕΚ) κλήθηκαν να καλύψουν τα κενά που προέκυψαν στο προσεχές All Star Game από τους τραυματισμούς των Ρίον Μπράουν (Προμηθέας) και Κρις Χόρτον (Κύμη).«Ο Ουίλιαμ Χάτσερ του ΠΑΟΚ θα πάρει την θέση του τραυματία Ρίον Μπράουν του Προμηθέα στην σύνθεση των World Stars, που θα αγωνιστούν με αντιπάλους τους Greek Stars στον κεντρικό αγώνα του ΕΚΟ All Star Game 2019, ο οποίος θα γίνει στο Αλεξάνδρειο της Θεσσαλονίκης την προσεχή Κυριακή (10/2, 16:00).Ο Βινς Χάντερ της ΑΕΚ θα αντικαταστήσει τον Κρις Χόρτον της Κύμης στον διαγωνισμό των καρφωμάτων του ΕΚΟ All Star Game ’19, που θα γίνει στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Κυριακής (10/2)».