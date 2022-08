Μπάσκετ: Βίντεο στήριξης στην εθνική και τον Γιάννη από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα

Την εθνική Ελλάδας και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα υποστηρίζει απέναντι στην Τουρκία η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα, στην καταληκτική αναμέτρηση του 31ου Τουρνουά «Ακρόπολις».

Ένα εξαιρετικό βίντεο ετοίμασε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα του νέου πρέσβη Τζόρτζ Τζ. Τσούνη στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο οποίο μία διπλωμάτης φαίνεται να παραδίδει φάκελο με μήνυμα από... ψηλά, σε συνάδελφό της διπλωμάτη.

Όταν ο τελευταίος ανοίγει τον φάκελο, η υπάλληλος, στης οποίας το γραφείο υπάρχει κορνίζα με τη φανέλα του Αντετοκούνμπο στους Μπακς, του τονίζει πως «θα πρέπει να γνωρίζεις πως εμείς ως διπλωμάτες, δεν μπορούμε να επιλέγουμε... πλευρά». Στο μυαλό του έρχεται η εικόνα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καθώς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει με φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

«Δεν μπορώ να το κάνω αυτό,» απαντά στη συνάδελφό του και τότε λύνει τη γραβάτα του, ξεκουμπώνει το πουκάμισό του και της δείχνει τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας με το Νο 34, του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που φορά κατάσαρκα. «Πάμε Ελλάδα!» είναι το μήνυμα, με το οποίο τελειώνει το βίντεο στήριξης της εθνικής Ελλάδας από την Αμερικανική Πρεσβεία την Αθήνα.

«Όλα τα μάτια πάνω στον Giannis!» αναφέρεται στο κείμενο της σχετικής ανάρτησης της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi