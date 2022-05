NBA: Οι Σέλτικς «καθάρισαν» τους Μπακς - Ηγέτης και... μόνος ο Γιάννης

Επιμέλεια: Άννα Νικολάου

Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ένα ακόμη ματς, οι Μπακς ηττήθηκαν με 116-108 από τους Μπόστον Σέλτικς των τρομερών Χόρφορντ-Τέιτουμ μέσα στο «Fiserv Forum» για το Game 4 και δεν κατάφεραν να φτάσουν σε «ματς μπολ» πρόκρισης στους τελικούς της Ανατολής.

Giannis has tied Kareem for the most 30-point games in Bucks playoff history with 30.



📸 @paysbig pic.twitter.com/uAmx8tgklk