NBA-72ο All Star Game: Ο... κόουτς Γιάννης κέρδισε το Celebs Game

Σόου από τους Antetokounbros, τους...προπονητές Γιάννη, Θανάση και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα στο «Jon Huntsman Center» -γήπεδο του Πανεπιστημίου της Γιούτα-, στο Celebrity Game του All-Star Weekend, όπου η ομάδα που καθοδήγησαν νίκησε με 81-78, αφού το εύστοχο σουτ της αντίπαλης ομάδας στο φινάλε σουτ ήταν εκπρόθεσμο.

Οι φίλαθλοι στο Σολτ Λέικ Σίτι διασκέδασαν παρακολουθώντας το ξεχωριστό παιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν ηθοποιοί, κωμικοί, τραγουδιστές, ράπερ, αθλητές και πολλές ακόμη προσωπικότητες από το χώρο του θεάματος.

Ο άσος του αμερκάνικου ποδοσφαίρου (NFL), Ντι Κέι Μέτκαλφ, ήταν εκείνος που πήρε το βραβείο του MVP χάρη στο double double, με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

A potential game-tying bucket at the end of the game almost spoiled the celebration, but Team Dwyane & The Antetokounbros secured the win!! pic.twitter.com/GkyBk553K8